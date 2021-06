DON ADAMO VARANESI E' IL NUOVO PARROCO DEL DUOMO, SUBENTRA A DON ALDINO

Il vescovo Lorenzo Leuzzi ha voluto incontrare nella Cattedrale di Teramo i presbiteri della diocesi in preparazione alla Giornata di santificazione sacerdotale, che si celebrerà nella solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù il prossimo venerdì undici giugno. Il ritiro, svoltosi nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19, è stato guidato nella riflessione sul tema “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi” (Gv. 15, 16) da padre Vincenzo D’Adamo, gesuita, rettore della chiesa di Sant’Ignazio a Roma.

Nell’occasione monsignor Leuzzi ha reso note quattro nuove nomine: don Cristian Cavacchioli, attualmente parroco di “San Vincenzo Ferreri” in Colleatterrato e di “Santa Maria in Cartecchio”, ha ricevuto l’ulteriore incarico di Vicario Episcopale per il Clero. Don Giovanni Rinaldi, Vicario Foraneo della forania di Montorio al Vomano e parroco di numerose parrocchie nell’area montana teramana, diviene anche Responsabile dell’Ufficio diocesano per la Tutela dei Minori. Don Adamo Varanesi, Direttore dell’Ufficio Liturgico diocesano e parroco a Campli presso le parrocchie del Santissimo Salvatore e Santa Maria in Platea, lascia queste parrocchie per diventare il nuovo parroco della Cattedrale di Santa Maria Assunta in Teramo. Don Aldino Tomassetti sarà invece il presidente del Capitolo Aprutino e manterrà l’incarico di direttore della Biblioteca Diocesana e dell’Archivio Storico Diocesano.