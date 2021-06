VIDEO / IL 21 GIUGNO PARTONO I LAVORI POST SISMA IN CATTEDRALE PER DUE MILIONI DI EURO

Il 21 giugno partiranno i lavori di messa in sicurezza post sisma della Cattedrale di Teramo. Lavori per due milioni di euro molto attesi dalla comunità religiosa teramana. In cosa consisterà l’intervento lo spiega il parroco della cattedrale don Aldino.

ASCOLTA DON ALDINO NELL'INTERVISTA SU R115