DUE NOTI BLOGGERS INTERNAZIONALI GIRANO IL MONDO SENZA ABITI, C'E' ATTESA PER IL LORO ARRIVO IN ABRUZZO

La spiaggia naturista di Lido Punta le Morge di Torino di Sangro, sarà la prossima meta dei due bloggers internazionali “Naked Wanderings”.

Il crescente successo di notorietà e frequentazione della spiaggia torinese, dedicata al naturismo nel 2014 e ormai nota in tutta Europa, richiama ogni anno migliaia di visitatori. La collaborazione tra l’Associazione Naturista Abruzzese APS e il Comune di Torino di Sangro ha fatto il miracolo di trasformare un lido tutto sommato periferico, ma in una posizione incantevole, in una destinazione alla moda della costa teatina.

Nell’ambito di un progetto congiunto tra i Naked Wanderings, la Federazione Naturista Italiana e una parte delle strutture ricettive naturiste nazionali, per martedì 8 giugno 2021 è prevista la visita dei bloggers alla spiaggia di Lido Punta Le Morge. L’obiettivo del progetto però non si esaurisce alla documentazione di luoghi naturisti nazionali ma si inserisce nel più grande obiettivo di valorizzazione dei territori circostanti allo scopo di fornire al turista naturista un più vasto ventaglio di opportunità legato alla destinazione prescelta.

E così in tale cornice si inserisce la visita al trabocco di Lido Punta Le Morge, prevista per lo stesso giorno, grazie alla collaborazione con l’Associazione Lu Travocche APS.

Nei giorni seguenti l’Associazione Naturista Abruzzese APS, con la preziosa collaborazione del B&b naturista “La Sorgente” di Catignano, accompagnerà i due bloggers alla scoperta di alcune eccellenze del territorio. Tra cantine storiche, frantoi ed enogastronomia tipica, intervallate da visite a luoghi pittoreschi e panoramici, ci sarà occasione di documentare l’Abruzzo da un nuovo punto di vista.

Chi sono i Naked Wanderings

(https://www.nakedwanderings.com)

I Naked Wanderings sono Nick e Lins, una coppia belga che da 13 anni gira il mondo senza abiti seguendo il principio ‘La vita è migliore senza vestiti’.

La coppia naturista ha da tempo aperto un omonimo blog. In breve hanno raccolto un numeroso seguito sui social: 15.000 su Facebook, 75.000 su Twitter, 39.000 su Instagram e 22.000 su YouTube. E da questi spazi raccontano quello che giornalmente vivono, con l’intento di sfatare le idee preconcette che molti hanno sul mondo del naturismo. Per loro fu una scelta di libertà e conoscenza.

Hanno scoperto di potersi sentire più liberi ma soprattutto che nel mondo esistevano tanti villaggi vacanze, campeggi e possibilità di soggiorni per i naturisti. Da allora non si sono più fermati, visitando Paesi e continenti e descrivendo ogni volta i loro viaggi con ricchi servizi fotografici e videoreportage.