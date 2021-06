VALLE CASTELLANA E ROCCA SANTA MARIA DOMANI VACCINANO DAI 12 ANNI IN SU: «SAREMO I PRIMI COMUNI COVID FREE»

Domenica 6 giugno, dalle ore 10:00 in poi, in piazza D’Annunzio nel cuore di Valle Castellana verranno svolti, mediante l’ausilio di un’ambulanza debitamente attrezzata, i vaccini per la fascia d’età dai 12 anni in su, ovvero per tutta quella fascia di popolazione finora non ricompresa nella campagna vaccinale. Dalle 14:00 in poi i vaccini si terranno a Rocca Santa Maria, nella piazza del Municipio, con le stesse modalità.

“Siamo i primi comuni della provincia di Teramo a diventare “covid-free” in più, da settimane, registriamo zero casi – dichiarano i Sindaci di Valle Castellana, Camillo D’Angelo, e di Rocca Santa Maria, Lino Di Giuseppe – invitiamo tutta la popolazione interessata a venire a vaccinarsi in totale sicurezza e nel rispetto delle normative di contrasto al covid. Si tratta di una giornata importante per i nostri comuni che, in vista della definitiva partenza della stagione estiva e turistica, sancisce una simbolica rinascita per il questo comprensorio”.