E ALL’IMPROVVISO TI ACCORGI CHE È...SCOMPARSA UNA BANCA IN VIA PANNELLA

Momento storico curioso, quello che stiamo vivendo, non solo per la pandemia, ma per gli eventi che capita di vivere. Come quello, marginale certo, ma significativo, della banca ...che "scompare". Due giorni fa, c'era ancora la filiale del San Paolo in via Pannella, oggi...non c'è più. Scomparso. Compreso il bancomat. Non c'è più, smantellato. All'improvviso. Peccato, perché era utile (soprattutto il bancomat) e perche questa chiusura lascia un altro vuoto urbano, in una città che ha già troppi locali sfittì. La banca avrà avuto le sue ragioni, e avrà di certo avvertito i cittadini... per noi è stata una scoperta improvvisa. E spiacevole