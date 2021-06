ABRUZZO DA DOMANI IN ZONA BIANCA, ECCO QUELLO CHE SI POTRA' (DAVVERO) FARE

Da domani siamo in Zona Bianca... ecco cosa si potrà fare

COPRIFUOCO

In zona bianca non c'è coprifuoco: spostamenti liberi giorno e notte.

SPOSTAMENTI

A chi si trova in zona bianca sono consentiti i seguenti spostamenti:

- senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento, verso altre località della zona bianca;

- senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

- verso località della zona gialla, senza doverne giustificare il motivo, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti in zona gialla e di quelle relative agli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate;

- verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida (si veda la FAQ specifica), nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti nella zona di destinazione.

È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. (ULTERIORI APPROFONDIMENTI)





MASCHERINE

In zona bianca a mascherina è sempre obbligatoria, sia all’aperto sia al chiuso. Il distanziamento è sempre obbligatorio per evitare gli assembramenti. Nelle regioni bianche (ma anche in quelle gialle) si entra senza pass. Sono aperte sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. In zona gialla la riapertura è prevista il 1 luglio. Il ministero della Salute precisa che sia in zona bianca che gialla il numero massimo dei commensali a tavola sarà di quattro persone. (ULTERIORI APPROFONDIMENTI)

BAR E RISTORANTI

In questa zona i bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari. Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

PARCHI TEMATICI Sono aperti parchi tematici e di divertimento. In zona gialla la riapertura è prevista il 15 giugno. Sono aperti centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. In zona gialla la riapertura è prevista il 1 luglio.