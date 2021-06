LEANDRO DI DONATO CANDIDATO ALLA VITTORIA DEL PRESTIGIOSO PREMIO LETTERARIO "CAMAIORE"

Leandro Di Donato (con Il corpo del vento) è in corsa per il premio Camaiore. E' stata designata la prima rosa dei libri e degli autori candidati al prestigioso XXXIII Premio Letterario Camaiore-Francesco Belluomini (scelti tra oltre 150 proposte). La Giuria Tecnica - presieduta dalla Presidente Rosanna Lupi e formata da Michele Brancale, Corrado Calabrò, Emilio Coco, Vincenzo Guarracino, Paola Lucarini, Renato Minore - annuncerà entro sabato 19 giugno i titoli delle cinque opere finaliste, in vista della serata finale in programma il 25 settembre. Dall'attuale rosa inoltre verrà eletto il vincitore del Premio Internazionale, del Camaiore Proposta, il Premio Speciale e le Menzioni Speciali, quest'ultime due selezionate su indicazione della Presidente Lupi. Un'edizione, quella del 2021 che festeggia i 40 anni del Premio fondato infatti nel 1981 dal compianto Francesco Belluomini. Il libro di LEandro Di Donato è edito dalla Di Felice edizioni, che vanta in concorso anche Willem van Toorn ( I giorni) nella sezione internazionale.

ROSA DEI 21 CANDIDATI

Elisa Biagini, “FILAMENTI” - Giulio Einaudi Editore

Roberta Borgia, “L’INNOCENZA DELL’OMBRA” - Il Convivio Editore

Massimo Morganti Capirossi, “AL LARGO DI STUPARICH” - Edizioni Helicon

Marco Corsi, “LA MATERIA DEI GIORNI” - Manni Editore

Roberto R. Corsi, “LA PERDITA E IL PERDONO” - Pietre Vive Editore

Andreina Corso, “CARME PER VENEZIA” - Bonaccorso Editore

Nino De Vita, “IL BIANCO DELLA LUNA” - Editoriale Le Lettere

Jonata Del Pistoia, “ERRE GI BI 33” - Pezzini Editore

Leandro Di Donato, “IL CORPO DEL VENTO” - Edizioni Di Felice

Raffaela Fazio, “A GRANDEZZA NATURALE” - Arcipelago Itaca Edizioni

Pietro Federico, “LA MAGGIORANZA DELLE STELLE” - Ensemble Edizioni

Anna Maria Ferramosca, “PER SEGNI ACCESI” - Giuliano Ladolfi Editore

Alberto Fraccacreta, “SINE MACULA” - Transeuropa Edizioni

Gabriele Gabbia, “L’ARRESTO” - L’Arcolaio

Renato Gerard, “PAROLE SCRITTE A MANO” - Grafiche Ancora

Stefano Lanuzza, “BOSCO DELL’ESSERE” - Fermenti Editrice

Manrico Murzi, “LE MOSCHE DI OMERO” - Raffaelli Editore

Niccolo’ Nisivoccia, “VARIAZIONI SUL VUOTO” - Edizioni Le Farfalle

Alberto Rollo, “L’ULTIMO GIORNO DI GUARDIA” - Manni Editori

Federica Taddei, “IL CUORE DI PORZIA” - Edizioni Pendagron

Antonella Sbuelz, “CHIEDI A OGNI GOCCIA IL MARE” - Stampa 2009

PREMIO INTERNAZIONALE

Attila F. Balazs, “CORPO INDIFFERENTE” (ROMANIA) - Puntoacapo Editrice

Maria Baranda, “TEORIA DELLE BAMBINE” (MESSICO) - Fili d’Aquilone

Dmytro Chystiak, “MARE NELLA PIETRA” (UCRAINA) - I Quaderni del Bardo Edizioni

Laure Gauthier, “KASPAR DI PIETRA”(FRANCIA) - Macabor Editore

Andrès Sanchez Robayna, “PER IL GRAN MARE” ( SPAGNA) - Passigli Editori

Willem Van Toorn, “I GIORNI” (OLANDA) - Edizioni Di Felice