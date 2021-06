IL GRUPPO NO TAG RIPULISCE I MURI IMBRATTATI DELLA CITTA' E TRA QUESTI QUELLO DELLA PICCOLA CASA

Continua l'opera costante del Gruppo No Tag Teramo finalizzata a restituire decoro e bellezza al centro storico di Teramo. Questa mattina intorno ai volontari si sono affiancato giovanissimi volontari provenienti dalle scuole medie di Teramo contribuendo all' attivita' di ritinteggiatura dei muri imbrattati. Sono tornati a splendere diversi palazzi del centro storico tra cui il muro perimetrale della "Piccola Casa" in cui centinaia di teramani hanno trascorso la loro infanzia. Si ringraziano tutti volontari, il colorificio De Ruvo e la Ditta edile Fracassa, aziende che supportando l'attivita' del gruppo No Tag Teramo dimostrano di amare la propria citta'.