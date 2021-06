VIDEO/ TERAMO IN ZONA BIANCA, IL SINDACO: «SIATE PRUDENTI», ALL'UNITE SCATTA LA VACCINAZIONE DI MASSA

Da oggi anche l'Abruzzo è in zona bianca. Per il momento a Teramo non sono previste restrizioni sui locali ma il primo cittadino raccomanda il massimo della cautela. Intanto questa mattina all'Università di Teramo è scattata la vaccinazione di massa della popolazione studentesca. Tra i ragazzi tanta attesa, soddisfazione e gratitudine nei confronti del rettore Mastrocola che si è battuto per accelerare i tempi.

ASCOLTA IL SINDACO DI TERAMO SU R115