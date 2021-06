DISCRIMINAZIONE E VIOLENZA DI GENERE, ARRIVA LA CAMUSSO ALL'UNI.TE

La CGIL Abruzzo Molise, la #CGILTeramo, lo #SPICGIL Abruzzo Molise, lo SPI CGIL Teramo, il #CoordinamentoDonne SPI CGIL Teramo, la #FLC CGIL Teramo, Proteo Fare Sapere Teramo, Auser Teramo e Udu Teramo, con il patrocinio di UniTe / Università degli Studi di Teramo e del Comune Di Teramo hanno indetto un Concorso interdisciplinare dal titolo “Discriminazione e violenza di genere nel linguaggio, nella cultura, nella società e nel mondo del lavoro”, con lo scopo di stimolare una riflessione sulle violenze e le discriminazioni nei confronti delle donne e sulla loro matrice culturale.

I soggetti promotori unitamente alle Istituzioni patrocinanti avevano posto come data per la premiazione quella dell'8 marzo 2021, ma per motivi di sicurezza e prevenzione in termini di covid-19 è stato deciso di rimandare l’evento per avere la possibilità effettuare la premiazione in presenza, che finalmente è arrivata.

Siamo così lieti di poter indire la cerimonia di premiazione dal concorso “Diritti e Libertà delle donne” per il giorno 8 giugno 2021, alle ore 16, presso la Sala Ipogeo di Teramo, alla presenza della Responsabile delle Politiche di genere della Cgil Nazionale #SusannaCamusso che, oltre ad aver presieduto la Giuria, consegnerà premi ed attestati.

La Giuria è stata così composta: per l’Università degli Studi di Teramo, la prof.ssa Fiammetta Ricci; per la Cgil di Teramo, lo storico Luigi Ponziani; per lo Spi Cgil Abruzzo Molise, la prof.ssa Carmela De Ceglia; per Auser regionale Abruzzo, la prof.ssa Luigina De Santis, per la Flc Cgil Teramo, il prof. Sergio Sorella e per l’Udu di Teramo, il dottor Valter Verrigni.

Il compito di Segreteria del premio è stato affidato alla

prof.ssa Giovanna Cortellini.

I vincitori riceveranno, per il primo premio di ogni sezione (forma scritta o multimediale) un buono viaggio dal valore di 500 euro; mentre, per i secondi classificati, un buono per l’acquisto di libri del valore di

250 euro.