BEATRICE MENEI HA VINTO UNA DELLE DUE BORSE DI STUDIO NAZIONALI ALLA LUISS



La studentessa del Liceo Scientifico Delfico, Beatrice Menei, è risultata vincitrice della prima edizione del concorso riservato agli studenti che hanno partecipato al Progetto Legalità e Merito, organizzato dall’Università Luiss in collaborazione con il MIUR. Il concorso prevede l’assegnazione dell’esonero totale dal pagamento dei contributi universitari per l’iscrizione al corso di Laurea dei Dipartimenti di Economia e Finanza o Impresa e Management, valido per la durata degli studi triennali. Il Progetto è stato coordinato, per le classi 5 D e 3 A, dalla Professoressa Anna Pompili, che si dichiara molto soddisfatta: “L’impegno e il sacrificio della studentessa Beatrice Menei è stato ripagato da una vittoria che vede, non solo premiato il merito, ma anche una vittoria di genere. Il Vice Presidente della LUISS, Paola Severino, ha premiato Beatrice, augurando a questa giovane studentessa di diventare in futuro una famosa manager”.

Il progetto ha visto partecipare oltre 20 istituti tra licei classici, scientifici e artistici, istituti tecnici professionali di tutta Italia, 3 Istituti Penali Minorili (Catania, Firenze e Milano) a confronto sui temi della legalità con 133 Studenti Luiss Ambassadors e una squadra di dottorandi, assegnisti di ricerca e tutor dei 4 Dipartimenti dell’Ateneo. Sono questi i numeri della IV edizione del Progetto “Legalità e Merito nelle scuole”, iniziativa ideata dalla Vicepresidente Luiss, Paola Severino, per promuovere la cultura dell’anticorruzione ed il rispetto delle regole tra i più giovani.

Un percorso di incontri virtuali e lezioni inaugurato lo scorso febbraio a distanza, a causa dell’emergenza Covid, e che ha visto oggi premiare i progetti finalisti e annunciare il rinnovo del Protocollo d’Intesa tra le grandi istituzioni aderenti a questa iniziativa. “Legalità e Merito nelle scuole” – nato nel 2017 per sensibilizzare la Next Generation sui valori della legalità, investendo in formazione e capitale umano – è un progetto sviluppato con: il Ministero della Giustizia (Mdg), il Ministero dell’Istruzione (Mi), il Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur), il Consiglio Superiore della Magistratura (Csm), la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (Dna) e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac).

Da quest’anno, inoltre, il Progetto si è avvalso anche del supporto di Inwit con lo stanziamento di due ulteriori scholarship per l’iscrizione e la frequenza di un percorso Triennale e Magistrale a ciclo unico alla Luiss.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Dirigente scolastico, Prof. Adriano Trentacarlini, che ha così commentato: “Questo primo anno alla guida del Liceo Scientifico Delfico si è rivelato ricco di grandi soddisfazioni, si chiude infatti con la bella notizia della borsa di studio a copertura totale, per l’iscrizione alla Facoltà di Economia e Management, dell’alunna Beatrice Menei e con l’alunno Luigi Micaletti ammesso alla Summer School della LUISS. I miei più vivi complimenti ai nostri alunni, a cui auguro un futuro brillante”.