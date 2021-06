VIDEO / ARRIVANO TELECAMERE DI ULTIMA GENERAZIONE NEI PRESSI DELLE SCUOLE

Il progetto "Scuole sicure" porta a Teramo, cinque telecamere intelligenti che saranno collocate in punti sensibili con lo scopo prioritario di prevenire fenomeni di spaccio e delinquenza fra i giovanissimi. Nei prossimi giorni i nuovi sistemi di videosorveglianza verranno allestiti e entro fine mese entreranno in funzione. Si tratta di telecamere Ocr (cioè a riconocimento ottico dei caratteri) che consentono la lettura, in qualsiasi condizione atmosferica e di luce, delle targhe delle automobili in transito e di segnalare alle centrali informatiche delle forze di polizia quelle inserite nella black list.

