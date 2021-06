LUDO’S ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE E IL COMUNE DI TERAMO SCENDONO IN CAMPO PER IL SECONDO TORNEO DI BENEFICENZA, OSPITE IL SOSIA DI GENNARO GATTUSO

Sabato 12 giugno si può donare per il progetto “Uniti per la Lega Italiana Fibrosi Cistica” recandoti al Campo Sportivo della Cona dalle 09:00 alle ore 12:00. Il prossimo 12 giugno, alle 10:00, al campo sportivo della Cona di Teramo e in diretta FB su urly.it/3dddx, inizia la giornata di beneficienza con il Torneo Don Giovanni Iobbi “Uniti per la Lega Italiana Fibrosi Cistica”, il secondo torneo benefico di calcio promossa da Ludo’s. Nato per volontà di Rudy Di Stefano, il torneo è promosso in collaborazione alla Parrocchia “Cuore Immacolato di Maria”, che insieme a Ludo global service, al supermercato Si’ con te, Lisciani giochi, Teramo basketball e Infermiere Facile, hanno deciso di unire i propri sforzi per raccogliere l’invito a “Uniti per la Lega Italiana Fibrosi Cistica” La raccolta fondi si devolve a LIFC Abruzzo per finanziare progetti e campagne, dando un messaggio di speranza, uno sguardo attento, un aiuto concreto. Papa Francesco: “È tempo di mostrare che siamo capaci di fare pace attraverso il gioco, e anche con l’arte”. ANIMAZIONE, TRUCCABIMBI, PESCA FORTUNATA - POMERIGGIO ALL'INSEGNA DEL DIVERTIMENTO PER BAMBINI Grande festa nel pomeriggio di sabato 12 giugno dalle ore 15:30. Per questo tutta la cittadinanza e’ invitata,tutti i bambini e le loro famiglie a partecipare al grande evento che si terrà all'interno della Villa Comunale “Stefano Bandini” di Teramo: dalle 15.30 alle 18.30 si svolgeranno giochi, animazione, il laboratorio creativo, il truccabimbi e la pesca fortunata. Poi merende e una splendida sorpresa.

Un particolare e doveroso ringraziamento agli amici Ivan Verzilli , Guido Campana e Rudy Di Stefano per il determinante contributo e l'impegno profuso per la buona riuscita dell'evento, ed a Giuseppe D Sabatino - noto come sosia di Gattuso - per la disponibilità mostrata.