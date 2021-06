VIDEO / VIA GETULIO, EMERGENZA IGIENE: «BONIFICATE L'EX MANICOMIO»

Un appello alla bonifica dei giardini interni del complesso dell'ex manicomio arriva dal consigliere di Italia Viva, Flavio Bartolini. Via Getulio in particolare vive nel degrado per via dei ratti che vagano in libertà e degli insetti che riempiono le abitazioni confinanti.

