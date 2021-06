ECCO GLI ELETTI NEL NUOVO CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI

Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Teramo. Eletto nuovo Consiglio.



Le votazioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Teramo, per il quadriennio 2021/2025, concluse in data 07-06-2021, hanno portato all'elezione dei seguenti consiglieri:



Sezione A



NATALI OMBRETTA con voti 185



POMPONI LUANA con voti 168



VALLESE GIUSTINO con voti 168



ROMANI SABRINA con voti 161



TARASCHI PAOLO con voti 161



TUCCI PASQUALE con voti 155



LUCIDI PRESSANTI MARCO con voti 150



CALCAGNOLI MELISSA con voti 144



VAGNOZZI LUIGI con voti 138



PIROCCHI MAURIZIO SABATINO con voti 135



Sezione B (junior)



ARETUSI VALERIA con voti 177



Il nuovo Consiglio entrerà in carica dal 01 luglio prossimo e, in prima riunione, eleggerà al suo interno le figure del presidente, del segretario e del tesoriere e dell'eventuale vicepresidente.



L'attuale presidente dell'Ordine, Arch. Raffaele Di Marcello, dichiara "Ringrazio le colleghe e i colleghi che si sono messi in gioco per portare avanti l'istituzione ordinistica, in momento delicato per la professione e per la società tutta. Auguro ai neo eletti un buon lavoro con la certezza di lasciare l'Ordine in ottime mani. Approfitto per ringraziare i consiglieri uscenti e, in particolare, il segretario Arch. Stefania di Sabatino, il tesoriere Arch. Angela Mascia, i vicepresidenti Arch. Francesca Garzarelli e Arch. Gabriele Esposito, per il costante supporto in questi quattro anni, caratterizzati da difficoltà oggettive che, però, ci hanno permesso di focalizzare gli obiettivi essenziali della nostra professione e guardare al futuro con rinnovato entusiasmo".