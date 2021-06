DAL 19 GIUGNO AL 3 LUGLIO TORNA LA FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE

Torna la festa della Madonna delle Grazie post covid a Teramo anche se il 2 luglio si registrano modifiche rispetto alla consuetudine a cui siamo abituati. La Madonna verrà portata in pellegrinaggio e farà sosta in alcune zone della città senza la folla di fedeli. Le tappe saranno, la casa di riposo De Benedictis, il cimitero di Cartecchio, Colleatterrato, l'ospedale Mazzini, la Cattedrale con rientro nel santuario.

Il primo luglio alle 18.30 il vescovo Lorenzo Leuzzi concelebrerà la messa di inizio festa. Le iniziative culturali si apriranno il 19 giugno alle 19 con l'inaugurazione di una collettiva di pittura dedicata a San Francesco nel chiostro del santuario; nei giorni successivi e fino al 2 luglio si susseguiranno concerti e incontri letterari. Sabato 26 giugno si terranno le cerimonie per il premio "Anna Pepe" e il premio "Teramanità Giandomenico Di Sante". Sabato 3 luglio alle 19 ci sarà l'estrazione dei biglietti della lotteria. Le iniziative messe in campo vedono l'attiva partecipazione e il coinvolgimento della società Riccitelli, della Benedetto Marcello e della banda di Montorio al Vomano. E tornano anche le giostre: una parte sarà sistemata, come sempre negli spazi attorno al santuario, mentre tre grandi giostre saranno montate a piazzale San Francesco per tutelare il santuario.