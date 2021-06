ULTIMO GIORNO DI SCUOLA OGGI IN ABRUZZO. IL NUOVO ANNO RIPRENDERA' IL 13 SETTEMBRE

Ultimo giorno di scuola oggi in sei regioni: nel Lazio, in Lombardia, Basilicata, Abruzzo, Sicilia e Valle d'Aosta. Iniziati gli esami di terza media nelle regioni in cui si sono concluse le lezioni. Al via la maturità dal 16 giugno. mercoledì 30 giugno verrà dato lo stop per la scuola dell’infanzia. L'inizio dell'anno scolastico in Abruzzo dovrebbe essere fissato, come ha annunciato l'assessore Pietro Quaresimale al 13 settembre dopo l'incontro che ha avuto, ieri a Roma con il ministro all'Istruzione Patrizio Bianchi. Oggi sono previste uscite anticipate per chi è in presenza e come nella consuetudine anche qualche scherzo.

(LEGGI ANCHE QUI)