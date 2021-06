SCUOLA, OGGI ULTIMO GIORNO, MA SI PENSA AL FUTURO, QUARESIMALE: «SI TORNA SUI BANCHI IL 13 SETTEMBRE»

Ultimo giorno di scuola oggi anche per gli studenti abruzzesi, ma si lavora già al prossimo anno, e l'assessore Quaresimale annuncia che si tornerà in classe il 13 settembre, sperando che non si debba più parlare di Dad e pandemia

