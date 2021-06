VIDEO / TORNEO DI BENEFICENZA IN AIUTO DELLA LEGA FIBROSI CISTICA

“Uniti per la Lega Italiana Fibrosi Cistica” . Un torneo di beneficenza dedicato a don Giovanni Iobbi si è svolto oggi al Campo Sportivo della Cona. Il secondo torneo benefico di calcio promosso dall'associazione Ludo’s nata per volontà di Rudy Di Stefano e nato in collaborazione con la Parrocchia “Cuore Immacolato di Maria”.

