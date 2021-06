A CASTIGLIONE M.R. ARRIVA IL BOOK SHARING, ECCO LE CASETTE DEI LIBRI DECORATE DAI BIMBI DEL PAESE

A Castiglione Messer Raimondo arriva il book sharing, con le casette dei libri ideate dall'amministrazione comunale. Decorate e colorate dai bambini della scuola primaria, ne saranno installate in tutto cinque. Ieri c'è stata l'inaugurazione della prima, sul belvedere comunale.

Scopo del progetto è quello di rimettere in circolo libri e fumetti, per grandi e piccini, che ora sono fermi nelle librerie, facendoli così tornare in vita e promuovendo la lettura, soprattutto tra i più giovani.