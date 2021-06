INCENDIO IN VIA MARZABOTTO A GIULIANOVA, IL SINDACO PRENDE PROVVEDIMENTI PER I CITTADINI

Il sindaco Costantini firma l’ordinanza con le prime disposizioni urgenti da adottare nell’area interessata dall’incendio in via Marzabotto





A seguito dell’incendio che è divampato ieri pomeriggio, a Giulianova Paese, in via Marzabotto il sindaco Jwan Costantini ha firmato l’ordinanza n.114, che contiene le prime disposizioni urgenti che i cittadini, che abitano nel raggio di 1 km dall’area interessata dalle fiamme, dovranno immediatamente adottare.



In attesa delle disposizioni impartite da ARTA e SISP della AUSL 4 Teramo, sentiti i vigili del fuoco intervenuti sul posto, a tutela della salute e della pubblica incolumità, si ritiene necessario impartire le seguenti disposizioni per i cittadini residenti nelle aree limitrofe:



- chiusura delle finestre;

- divieto di utilizzo dei condizionatori e pulizia dei filtri degli stessi;

- divieto di soggiorno all’aria aperta;

- utilizzo di maschere facciali filtranti;

- tenere al riparo gli animali da compagnia;

- evitare di recarsi nell’area se non per motivi indifferibili



Lo stesso provvedimento ordina ai proprietari dell’abitazione in via Marzabotto, interessata dall’incendio e a chiunque altro, l’interdizione all’uso e all’accesso del fabbricato interessato, fino alla verifica della stabilità e sicurezza dell'edificio.