FOTO/ CONTINUA L'ABBANDONO DI SAN NICOLO', ALOISI TORNA AD ATTACCARE VALDO DI BONAVENTURA

«Dobbiamo fare una nuova segnalazione. Sempre sul verde. La situazione si aggrava e l’assessore Valdo Di Bonaventura ci tratta veramente come vivessimo in una discarica». A dirlo è il presidente del comitato di frazione Nicola Aloisi che torna a denunciare l'incuria in cui versa San Nicolo' a Tordino.