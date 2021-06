POST SISMA 2016, NASCE "UNICO GRAN SASSO" CON 22 SINDACI...PER DECIDERE MEGLIO COME RICOSTRUIRE

“La ricostruzione procede veloce, le case saranno rimesse a posto, ma poi? Chi le vivrà? Con che economia? Ecco perchè, per la prima volta nella storia della ricostruzione post siSma nasce Unico: 22 sindaci del cratere abruzzese insieme in una sorta di consorzio per organizzare tavoli dove si decideranno le cose.

Il sindaco di Crognaleto, Giuseppe D’Alonzo, è il promotore di “Unico GranSasso”: la neonata rete di 22 comuni del cratere sismico del 2016 presentata al Parco della Scienza di Teramo alla presenza di Giovanni Legnini, commissario alla ricostruzione, oltre ai vertici regionali. Una vera e propria unione trasversale e multipartisan per presentarsi come una cosa sola davanti alle istituzioni deputate a dar linfa e sostegno alla ricostruzione muovendo settori come trasporti, sanità, economia.

“Siamo senza bandiere – spiega il sindaco – che sia quella che raggruppa e racconta tutto il nostro territorio. Idea nata per mettere a sistema le risorse che arriveranno andando oltre il mattone per intenderci”.

“L’Ats di Unico GranSasso è una rete che impatta positivamente, perchè va ad inserirsi, per esempio, in un marketing trasversale di cui ci occupiamo anche noi”. Così Stefano Cianciotta, presidente di Abruzzo Sviluppo, alla presentazione di Unico GranSasso.”E’ un momento importante questo, perchè finalmente si organizza una appetibilità del territorio: c’è da capire che non si tratta di lavorare solo sulla ricostruzione materiale – ha proseguito Cianciotta -, dai 22 comuni parte una nuova occasione di dialogo con le istituzioni, con una visione strategia, modello non solo per l’Abruzzo, ma per tutta l’Italia centrale”.