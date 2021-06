AL VIA, DOMANI, L'ESAME DI MATURITA' PER 11 MILA STUDENTI ABRUZZESI

Parte domani l'esame di maturità, il secondo dell'era covid per 10.920 studenti in Abruzzo. Il totale in provincia dell'Aquila è di 2.271 studenti, 3.310 in provincia di Chieti, 3.087 Pescara, 2.252 Teramo. Nessuna prova scritta, ma un maxi colloquio orale dalla durata di un'ora durante la quale i ragazzi saranno valutati da una commissione composta da tutti membri interni e da un presidente esterno. Tra le novità, la presentazione dell'elaborato e il cosiddetto curriculum dello studente. Il colloquio orale, della durata più o meno di 60 minuti, è diviso in quattro fasi. Durante il colloquio la commissione terrà conto del cosiddetto curriculum dello studente, un documento che assieme al percorso scolastico presenta le attività effettuate in altri ambiti, anche extrascolastici, come sport, musica, volontariato e attività culturali. Tuttavia quest'ultimo non avrà incidenza sulla votazione finale. Gli esami si svolgeranno osservando le regole previste dal protocollo di sicurezza siglato da Ministero e sindacati: come noto, si svolgeranno in presenza, si prevedono 2 metri di distanza fra candidato e commissione, un solo accompagnatore per ogni studente, l'utilizzo di una mascherina chirurgica e non ffp2 perché caratterizzata da filtraggio troppo forte.