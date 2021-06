L'ANPI PIANGE SPARTACO DI PIETRANTONIO

L’ANPI di Teramo piange la scomparsa dell’ex Presidente Provinciale Spartaco Di Pietrantonio che per oltre un trentennio diresse l’associazione partigiani Teramana.

Spartaco fu figura emblematica dell’antifascismo avendo aderito ai valori della Resistenza sin da ragazzo, al tempo della Battaglia di Bosco Martese pur se poco più che un fanciullo visse con passione l’evento. Imprenditore illuminato nel privato, fu uno dei primi a realizzare un insediamento produttivo in comproprietà nel nucleo industriale di Teramo a Piane S Atto, la IAMA pavimenti nel 1964, per decenni membro del consiglio di amministrazione della Banca Popolare dell’Adriatico in rappresentanza dei piccoli imprenditori azionisti, nonché assessore al commercio al comune di Teramo con il primo Sperandio a fine del secolo scorso in rappresentanza di Rifondazione Comunista.

L’ANPI e gli antifascisti Teramani con il canto di Bella Ciao nel cuore, salutano il loro ex Presidente Spartaco Di Pietrantonio ricordando allo future generazioni il suo impegno costante nella difesa dei principi di Liberazione da lui sempre esaltati .