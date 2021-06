VACCINO / OPEN DAY PER GLI OVER 60 VENERDI' NEGLI HUB DI TERAMO E GIULIANOVA

Open day con il vaccino Johnson & Johnson venerdì 18, negli hub di Teramo e Giulianova, riservato agli over 60. Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 i cittadini che rientrano in questa fascia di età si potranno immunizzare con il vaccino monodose senza prendere appuntamento. "Circa 7.500 le persone della categoria 60-69 che ancora non si sono vaccinate e non hanno aderito alla campagna vaccinale.

Sono 1.800 della categoria 80-89,

3.000 della categoria 70 - 79

Questo open day è rivolto principalmente loro, che peraltro con lo Johnson &Johnson non dovranno farsi inoculare la seconda dose. È importante aderire alla campagna vaccinale non solo per raggiungere l'immunità di gregge ma anche per scongiurare il pericolo di ospedalizzazione in questa fascia di popolazione", commenta il direttore sanitario della Asl Maurizio Brucchi.