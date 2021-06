REGIONE, SEI MILIONI DI EURO PER PREVENIRE I DANNI ALLE FORESTE ABRUZZESI

Sei milioni di euro per finanziare interventi volti alla prevenzione dei danni alle foreste abruzzesi derivanti da incendi, dissesto idrogeologico e attacchi parassitari.

Grazie a contributi in conto capitale al 100% che possono arrivare fino a 300mila euro, sono aperti i termini, per imprese ed enti, per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi relativi alla misura 8.3.1. del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2021.

Il bando, “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”, ha una dotazione di 3 milioni di euro ed è rivolto all’intero territorio regionale; ad esso seguirà un secondo avviso pubblico riservato ai soli territori interessati dal sisma del 2016 e 2017 del Centro Italia e dalle nevicate del gennaio 2017, con una posta di 3 milioni di euro.