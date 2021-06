PASSAGGIO DEL MARTELLETTO AL ROTARY CLUB TERAMO EST, GIORDANO SUBENTRA A COCCIOLITO

Passaggio di consegne all’interno del Club Rotary Teramo Est tra l’avvocato Gianfranco Cocciolito e il professore Domenico Giordano, avvocato e docente universitario . Il neo presidente, con un lungo passato all’interno del sodalizio, nel quale ha rivestito numerosi incarichi di rilievo, dopo il cambio del martelletto avvenuto da parte del consigliere anziano il dottor Alberto Borreca, tra i fondatori del club rotariano ha salutato l’ampia sala gremita. La cerimonia, svoltasi venerdì 18 giugno in un suggestivo ed incantevole luogo sulle colline teramane, ha visto la presenza di soci e numerose autorità rotariane provenienti anche dalle regioni limitrofe. Nel prendere la parola, l’avvocato Domenico Giordano, ha sottolineato come le iniziative del club da sempre siano state improntate, specie in questa fase pandemica che ha limitato moltissimo quelle in presenza, alla vicinanza verso il territorio nel contrasto della diffusione virale, sia attraverso la donazione di strumenti alle persone e fasce più deboli sia attraverso aiuti economici alle famiglie in difficoltà per mezzo della Caritas Diocesana di Teramo e la struttura Madre Ester di Scerne di Pineto alla quale sono stati donati mezzi tecnologicamente avanzati per gli alluni della scuola. Tra le priorità dell’anno rotariano a guida del presidente Giordano, come da lui stesso rimarcato nella sua dissertazione, c’è il recupero urgente del rapporto umano e diretto tra i soci e la ripresa delle importantissime iniziative con alto valore sociale ed inclusivo quale il Campo Estivo dedicato ai ragazzi diversamente abili che si svolge nella costa teramana da oltre tre decenni e altri numerosi eventi che hanno caratterizzato il lungo percorso della vita associativa rotariana. Nel corso della serata sono stati presentati due nuovi soci, il Maestro Andrea Castagna, primo in Italia ad aver conseguito il diploma di accademico di II livello in discipline musicali, settore violino, con la votazione di 110 e lode e attuale docente presso il Conservatorio Braga di Teramo e Kristian Passacqua imprenditore del settore edile e delle costruzioni titolare dell’omonima azienda operante in campo internazionale con progettazione e realizzazione di edifici anche nel campo pubblico.