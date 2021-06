DOPO ANNI DI CHIUSURA RIAPRE IL DISTRIBUTORE DEL PORTO TURISTICO A GIULIANOVA

Dopo anni di chiusura finalmente nel porto turistico di Giulianova riapre il distributore di carburante. Grazie alla disponibilità della società Cantiere Navale Giulianova Srl della famiglia Ruffini, con un accordo di gestione concesso dalla ditta proprietaria, la società Cristella Petroli di Piacenza, la Regione Abruzzo ha concesso l’autorizzazione al

Subentro nella gestione della struttura.

Il distributore di carburante rappresenta un servizio essenziale per il porto turistico, sia per i diportisti locali che per le barche in transito, ed eviterà l’annoso problema dei rifornimenti delle imbarcazioni da diporto con mezzi di fortuna.

I numeri di

Telefono per le reperibilità durante gli orari di chiusura sono i seguenti:

085 8002751

+39 347 0089324

Un altro importante obiettivo raggiunto per il miglioramento dei servizi all’interno del Porto di Giulianova.

Il CdA dell’Ente Porto ringrazia i titolari della società Cristella Petroli e Cantiere Navale di Giulianova per la loro disponibilità