IL GIUBILEO DEL MOTOCICLISTA HA COLORATO LA GIORNATA AL SANTUARIO DI SAN GABRIELE

Più di 400 motociclisti da varie parti d’Italia (in particolare gruppi da Budrio di Longiano (FC), Civitanova (MC), Fermo e da varie zone d'Abruzzo) sono arrivati al santuario per la festa e il giubileo del motociclista, nel segno della solidarietà per il Borneo (Indonesia). E in testa a tutti, in sella a una fiammante moto, c'era il vescovo passionista Giulio Mencuccini, 75 anni, originario di Fossacesia (CH), missionario in Indonesia da quasi cinquant’anni e responsabile della diocesi di Sanggau (Borneo occidentale).

I motociclisti hanno fatto un giro turistico verso la splendida Abbazia romanica di Santa Maria di Ronzano (TE), accolti dal sindaco di Castel Castagna Rosanna De Antoniis. Quindi, tornati al santuario, i motociclisti sono stati accolti dal rettore del santuario padre Dario Di Giosia; è seguita poi la toccante preghiera per i centauri che hanno lasciato la vita sull'asfalto, quindi la benedizione di tutti i motociclisti da parte del vescovo. Dopo la messa celebrata da monsignor Mencuccini, tutti i motociclisti hanno attraversato la porta santa dell'antica basilica per celebrare il giubileo.

La giornata si è svolta nel segno della solidarietà per i Borneo (Indonesia), zona in cui il vescovo svolge il suo apostolato da anni. I fondi raccolti saranno destinati dal vescovo alla costruzione di un asilo polivalente nella sua diocesi.