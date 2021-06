PRONTO IL BANDO PER LA CONCESSIONE DEL BAR DEL TEATRO DI ATRI, INTANTO IL COMUNE VENDE L'EX MERCATO

È stato pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Atri, l'Avviso Pubblico di vendita all'asta dell'ex Mercato Coperto di viale Risorgimento, immobile inserito nel Piano Triennale delle alienazioni e valorizzazioni approvato dal Consiglio Comunale. L'asta pubblica prevede la vendita di due lotti relativi al piano terra, composto da 4 negozi e da un ingresso comune, e al piano interrato, adibito a palestra, dell'immobile comunale che saranno aggiudicati con il criterio del massimo rialzo rispetto al prezzo posto a base d’asta. "In seguito alle due aste precedenti andate deserte - commenta il Sindaco Piergiorgio Ferretti - si è proceduto a indire un'ulteriore gara effettuando una nuova perizia di stima dell'immobile che ha tenuto conto delle condizioni di usura della struttura e dell'attuale situazione socio economica al fine di favorirne l’alienazione. Entro fine mese, inoltre, sarà pubblicato anche il nuovo bando per la concessione del locale all'ingresso del Teatro Comunale da adibire a bar-caffè e a spazio per eventi culturali"