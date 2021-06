UNA PANCHINA ROSSA E UNA VESTE BIANCA, IL MONUMENTO CHE RICORDA ESTER PASQUALONI

Una panchina rossa, con una veste bianca macchiata di sangue. E' il monumento con il quale l'artista Francesco Perilli, su incarico del Lions Club Val Vibrata, ha voluto ricordare la dottoresse Ester Pasqualoni, uccisa proprio quattro anni fa, da uno stalker, nel parcheggio dell'ospedale di Sant'Omero, dove lavorava come responsabile del day hospital oncologico. Proprio lì, in quel parcheggio, autorità e colleghi della dottoressa vittima del gesto femminicida di un uomo, che poi si suicidò, hanno voluto ricordare le grandi doti umane di Ester Pasqualoni, la sua rara disponibilità, la sua empatia immediata con ogni paziente. Alla presenza del fratello, Mariano, il disvelamento del monumento che la ricorderà per sempre.