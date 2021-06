VIDEO/ LA CONCLUSIONE DEI LAVORI IN DUOMO COINCIDERA' CON IL GIUBILEO DI SAN BERARDO

La benedizione del cantiere per l’avvio dei lavori al Duomo è l’occasione per il vescovo di Teramo di annunciare il giubileo di San Berardo che partirà a dicembre 2022 ma anche un modo per aver fiducia nella ripartenza post covid.

ASCOLTA IL SERVIZIO SU R115