IL MIANO CALCIO POTREBBE SPARIRE DOPO 54 ANNI DI STORIA

Domani sera, mercoledì 23 giugno, si riunirà il Consiglio Direttivo del Miano Calcio per discutere sul futuro della Società sportiva. Potrebbe essere l'ultima riunione di un sodalizio benemerito, che in 54 anni di storia si è distinto nel mondo del calcio dilettantistico abruzzese ed è stato additato da molti come esempio da emulare. Il Miano calcio ha svolto gli ultimi campionati, fino all'approdo alla Promozione, giocando le gare casalinghe in un campo irregolare grazie alle deroghe concesse dal Comitato Regionale della Lega. Queste deroghe, però, non potevano essere più concesse per le gare del campionato di Promozione né potranno essere concesse anche per campionati minori alla luce delle nuove disposizioni della Lega Calcio.

Il primo problema da risolvere era e rimane, pertanto, quello di rendere regolamentare l’impianto sportivo di Miano sia sul piano delle dimensioni che su quello della sicurezza . Siamo stati inizialmente fiduciosi nell’ impegno dell’amministrazione comunale e ci siamo resi disponibili anche a sostenere qualche sacrificio in più giocando le gare in altri campi e fuori dalle mura amiche in attesa dell’intervento risolutore. Sono passati più due anni dalla favolosa vittoria del campionato di prima categoria e, nonostante l’impegno dei dirigenti della società sportiva, la soluzione rimane ancora in alto mare. Continuare a svolgere l’attività sportiva nelle condizioni vissute negli ultimi due anni non avrebbe senso né per il Miano calcio né per la piccola comunità mianese, privata dell’ultima presenza socialmente rilevante rimasta nel paese.