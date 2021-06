EMERGENZA SFRATTI IN PROVINCIA DI TERAMO, I SINDACATI CHIEDONO UN INCONTRO AL PREFETTO

Le Organizzazioni degli inquilini SUNIA Giovanna Varalli, SICET Antonio Di Berardo, UNIAT Antonio Caprini, hanno scritto al Prefetto di Teramo Dott. Angelo De Prisco. I quali hanno esposto la grave situazione relativa al disagio abitativo e all'emergenza sfratti nella provincia, soprattutto nel capoluogo. In particolare gli intervenuti hanno rappresentato, la preoccupazione per la prossima ripresa delle esecuzioni degli sfratti per morosità, in gran parte incolpevoli, prevista dal 1° luglio prossimo si possa creare una vera e propria emergenza sociale, lasciando fuori tutti i provvedimenti (che sono a maggioranza) emessi prima del 20 febbraio 2020, senza una cabina di regia per governare le esecuzioni, anche con il passaggio da casa a casa, è sbagliata oltre che inefficace e pericolosa, perché all’interno di un provvedimento che già nel suo titolo mira ai sostegni, non aiuta né gli inquilini in difficoltà a pagare l’affitto né i proprietari che non ricevono il corrispettivo, in una situazione che vede l’emergenza abitativa, anche nella nostra provincia, accresciuta in dimensioni eccezionali dalla crisi pandemica e dalle sue conseguenze economiche e sociali. È per questo che Sunia, Sicet e Uniat hanno indetto per il prossimo 24 giugno una giornata di mobilitazione nazionale con presidi e richieste di incontro al Parlamento, alle Regioni e alle Prefetture per proporre interventi concreti e urgenti. A tal fine, abbiamo chiesto al Prefetto di Teramo, un incontro urgente possibilmente nella giornata del 24 giugno p. v., una delegazione ristretta in rappresentanza delle scriventi OO.SS.