UNA GIORNATA DI IMPEGNO CIVICO PER LA GAMMARANA

Domenica 27 giugno, in Gammarana, si terrà una giornata di impegno e senso civico dedicata al nostro quartiere.

Alle ore 9 ci ritroveremo nel campetto di fronte alla scuola De Jacobis, per dare vita ad una giornata ecologica improntata sulla sensibilizzazione e rispetto dell’ambiente per la raccolta dei rifiuti e pulizia delle aree.

Un quartiere troppo spesso etichettato come degradato ma che, a nostro avviso, non rispecchia la realtà.

Il degrado, per noi, è il vuoto sociale e aggregativo delle belle vie e piazze.

La Gammarana, al contrario, è viva più che mai.

Tutti cercano di essere vigili e attenti a non creare situazioni scomode per la tranquillità quotidiana e sociale, soprattutto verso i più piccoli.

Purtroppo aree con rifiuti abbandonati o poco manutenute non mancano.

Insieme cercheremo di dare un piccolo contributo per rendere il quartiere più pulito e accogliente.

Dalle 20, inoltre, sempre nello spazio adiacente la scuola De Jacobis, ci sarà una serata musicale insieme ai Gammarana Hunnid 100, una crew di giovani che incarnano a pieno i valori e lo spirito della Gammarana.

Durante la giornata, ci saranno anche attività ludiche per i bambini.

Raccomandiamo il massimo rispetto delle ormai conosciute norme Anticovid quali l’uso della mascherina, l’utilizzo dei guanti e il distanziamento.

Ringraziamo sin da ora quanti parteciperanno per il grande impegno e il forte senso civico.



Il Comitato Quartiere Gammarana

Alfonso Marcozzi