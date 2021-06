PROGETTO SPACE MARKET: SELEZIONATI I CINQUE GIOVANI MANAGER

Presso il Comune di Teramo si è svolta l’ultima prova per individuare i cinque giovani che andranno a comporre il nucleo di governance del progetto “Space Market – Mercato Culturale Urbano”. Come previsto dall’avviso pubblico i candidati hanno potuto presentarsi anche attraverso un colloquio in presenza e illustrare le proprie idee di rigenerazione urbana e sviluppo culturale, partendo dagli spazi dell’ex macelleria e dell’ ex pescheria del Mercato Coperto di Piazza Verdi.



“Tante le domande pervenute che hanno dimostrato entusiasmo intorno ad un progetto che pone la rigenerazione urbana al centro dello sviluppo cittadino” – dichiara l’Assessore alla Cultura, Andrea Core – “Ringrazio tutti i giovani che hanno partecipato mettendosi in gioco in un momento che non è affatto facile e faccio un vigoroso in bocca al lupo ai futuri manager di Space che avranno il compito importante di avviare un gruppo di lavoro che ha l’ambizione di crescere ed aprirsi alla città”

Il team selezionato, composto da Delli Compagni Domenico, Nasser Hassan, Di Nicola Angelo, Palazzese Stefano e Ronda Matteo, vanta già esperienze e competenze professionali per poter gestire le diverse aree di attività previste dal progetto, tra cui quella amministrativa, comunicazione e ufficio stampa, sviluppi pubblici e marketing strategico, organizzazione eventi, progettazione culturale e fundraising.

Ai cinque giovani manager sarà riconosciuto un compenso di 4.600 euro che gli consentirà di accedere ad un percorso di formazione e laboratorio “learning by doing” di 72 ore e una fase di realizzazione delle attività progettuali di 80 ore.

Il progetto Space Market, ideato da Melting Pro, è cofinanziato dall’ANCI e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale ed è promosso dal Comune di Ascoli Piceno con il Comune di Teramo, Melting Pro, Associazione Culturale SPACE, The Lab Progettazione & Impresa, Beyond Architecture Group (BAG), Associazione Culturale SIV (Società Italiana del Violoncello).