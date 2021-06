VIA LA MASCHERINA DA LUNEDI 28 GIUGNO MA SEMPRE LONTANI ALMENO DI UN METRO

Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato parere positivo sull’eliminazione dell’obbligo di mascherina all’aperto da lunedì 28 giugno nelle zone bianche. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza che dà la possibilità di non indossare i dispositivi di protezione individuale.

Il provvedimento sarà valido, per il momento, fino al 31 luglio 2021.

Non è comunque un liberi tutti senza mascherina: la presenza delle varianti, in particolare quella Delta che ha già rallentato le riaperture in Gran Bretagna, suggerisce prudenza.

Le mascherine, infatti, dovremmo portarle sempre con noi perché saranno ancora necessarie in negozi, bar, ristoranti, aerei, treni e tutti gli altri mezzi pubblici. Resta comunque obbligatorio usarle anche all’aperto nei casi in cui non è possibile mantenere le distanze di sicurezza.