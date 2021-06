ENZO MARCOZZI NUOVO PRESIDENTE DELL'ANIEM TERAMO

L’Assemblea dei soci ANIEM TERAMO ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo, nominando ieri sera Enzo Marcozzi nuovo Presidente per i prossimi tre anni.

Marcozzi, legale rappresentante della storica impresa teramana Marcozzi Costruzioni, sarà affiancato dai neo eletti Vice Presidenti, Filippo Di Antonio e Maria Savini, e dagli altri membri del nuovo Consiglio Direttivo così composto: Bollettini Simone, Cesarini Lorenzo, Di Carlantonio Ernest, Di Gennaro Domenico, Di Giammarco Tonino, Di Giuseppe Federico, Di Michele Gaetano, Fracassa Andrea, Moretti Carmine, Partiti Franco, Polisini Fiorenzo e Sforza Franco.

Il nuovo Presidente, nel ringraziare tutti i colleghi per il sostegno e la fiducia ricevuta e nel ringraziare il Presidente uscente Fiorenzo Polisini, ha assicurato massimo impegno per affrontare le difficili sfide che l’attuale momento storico impone al settore delle costruzioni.

“Il direttivo che si è formato e che lavorerà per i prossimi tre anni è stato definito “operativo”, con diverse deleghe a seconda delle problematiche e delle rispettive competenze, tutti devono dare il proprio contributo per il bene delle imprese associate e per il territorio che rappresentiamo, se sapremo lavorare uniti raggiungeremo gli obiettivi prefissati.” – dichiara il Presidente Enzo Marcozzi - “L’edilizia è da sempre il motore trainante della nostra economia territoriale, in questo momento lo è ancora di più e per questo la sfida che ci attende nel prossimo triennio è enorme ma allo stesso tempo molto stimolante e può essere affrontata e vinta solo agendo insieme e condividendo pratiche ed esperienze. La nostra voglia di fare impresa deve però essere accompagnata dal giusto supporto di politiche e risorse adeguate, penso al potenziale ancora inespresso del super bonus e alla ricostruzione post sisma 2016, che finalmente inizia a viaggiare, e per questo ringraziamo il lavoro fatto e che stanno facendo il Commissario Legnini e l’ufficio speciale, ma sappiamo tutti che si può e si deve fare ancora di più”.