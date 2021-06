VIDEO / ECCO LA STRADA PANORAMICA CHE DALL'A/24 PORTERA' AI PRATI DI TIVO...IN 20 MINUTI

E’ stata presentata ai Sindaci del comprensorio montano lo studio preliminare della “Panoramica" la strada che ha l'obiettivo di potenziare le reti di comunicazione del comprensorio turistico del Gran Sasso accorciando le distanze con le grandi vie di comunicazione. In 20 minuti dal raccordo della A/24 si arriverà a Pietracamela. A spiegare il progetto l’ingegner Domenico Di Baldassarre.

Per la Provincia la panoramica dall’A 24 puo’ significare una grande opportunità per il comparto montano. La progettazione definitiva ed esecutiva è stata finanziata con Decreto Ministeriale del 07.12.2020 (art. 1 comma 2) per 500 mila euro. Spesa ipotizzata per l'opera, 20 milioni di euro. La provincia spera nei fondi per il recovery fund.

