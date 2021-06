INTERVENGONO ASL E COMUNE, CHIUDE IL TIGRE DI PIAZZA ALDO MORO, ADESSO TAMPONE MOLECOLARE A TUTTI I DIPENDENTI

In seguito all'intervento della Asl del Comune di Teramo, il direttore del Tigre di piazza Aldo Moro, supermercato nel quale sono stati accertati 5 casi di positività (LEGGI QUI) , ha deciso di chiudere il punto vendita intorno alle 12,30. Adesso, la Asl provvedrà a sottoporre a tampone molecolare tutto il personale (domattina alle 9 comincerà lo screening) e, solo all'esito di questa ulteriore verifica, il supermercato potrà riaprire. E' opportuno, a questo punto, che tutti i clienti che hanno visitato lo stesso supermercato negli ultimi giorni, da giovedì ad oggi, specie se non vaccinati, si sottopongano al tampone, per eliminare ogni possibile dubbio e fermare, nel caso di positività, ulteriori diffondersi del contagio.