A CORROPOLI CI SONO FAMIGLIE SENZA ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA

Corropoli 3puntozero torna a chiedere risposte a questa amministrazione. E' inaccettabile, si legga in una nota, che sia ignorato ancora il problema di molte famiglie senza allaccio alla rete fognaria e senza il servizio della Ruzzo Reti.

Ma facciamo un piccolo passo indietro, durante la campagna elettorale uno dei cavalli di battaglia di questa amministrazione verteva sull’allaccio della rete fognaria in Via Vomano/Case Stagnò. non più di un anno fa venne inaugurato il ponte di Via Vomano con tanto di inaugurazione in pompa magna, taglio del nastro, comunicati stampa! Peccato che durante il rifacimento del ponte l’Amministrazione o chi per lei non ha controllato l’operato della ditta appaltatrice e di fatto la situazione ad oggi è a dir poco incresciosa!! In poche parole durante i lavori di rifacimento del ponte è stata di fatto tranciata la tubatura che collegava una sponda all’altra del fiume. Ad oggi diverse famiglie hanno pagato gli oneri per l’allaccio alla Ruzzo Reti senza poter usufruire del servizio e senza avere una previsione su quando potranno allacciarsi vista la situazione! Oltre al danno causato alle famiglie che non possono allacciarsi alla rete fognaria, le famiglie che erano precedentemente collegate dove scaricano adesso???È passato 1 anno e nessun amministratore ha dato rassicurazioni ai cittadini della zona! Chi pagherà?! Le casse comunali?! A quanto ammonteranno le spese per rimediare ai danni provocati da un opera pubblica fatta con approssimazione?!