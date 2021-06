ALTRI PRIMATI PER GAIA SABBATINI E MANUEL DI PRIMIO AI CAMPIONATI DI ROVERETO

La premiata ditta composta Gaia Sabbatini – Manuel Di Primio è stata autrice di ottime prestazioni in occasione dei Campionati Italiani Assoluti di Rovereto, la massima rassegna tricolore e tappa cruciale verso i Giochi Olimpici di Tokyo

La Sabbatini ha confermato ancora una volta il suo strepitoso momento di forma, realizzando il primato personale sugli 800 m, con il tempo di 2’00”75, arrivando seconda nella classifica generale. Un grande risultato per la Sabbatini - che ha dichiarato di aver avuto ottime sensazioni nella sua prima uscita stagionale sugli 800 – e che adesso si concentrerà per i Campionati Europei Under 23, in programma dall’8 all’11 luglio a Tallinn (Estonia), dove sarà di scena sui 1500 m.

Sugli scudi anche Manuel Di Primo che ha letteralmente polverizzato il suo personal best (nonché record regionale) sugli 800 m, bloccando il tempo a 1’47”96 e posizionandosi settimo nella graduatoria finale.

Si ritrova anche Lorenzo Mantenuto con un bel quarto posto nel salto in lungo, sfiorando il podio e il minimo per i Campionati Europei Under 23. Il saltatore biancorosso ha piazzato subito al primo salto la misura più alta di 7.56 m (ventoso) e un 7.51 m (regolare) al terzo tentativo.