IL SOLE 24 ORE: «TERAMO NON E' UNA CITTA' PER ANZIANI»

E’ Cagliari la provincia a misura di bambino. Ravenna è il luogo più attraente per i giovani. Trento svetta per il benessere degli anziani. Tre province molto diverse “vincono” la sfida della Qualità della vita declinata per i tre target generazionali, in base agli indicatori statistici selezionati dal Sole 24 Ore. Se per parlare di benessere in generale bisognerà aspettare la tradizionale classifica di fine anno, nel frattempo le tre nuove classifiche “generazionali” misurano con i numeri la vivibilità dei territorio per bambini, giovani e anziani. Gli indicatori sono stati selezionati per evidenziare particolari aspetti che influenzano la qualità della loro vita. nella classifica dei bambini, è Chieti la prima delle province abruzzesi, al 41esimo posto, poi l’Aquila al 54esimo, teramo al 73esimo e Pescara quesi ultima, al 105esimo posto su 107 capoluoghi. Per quello che riguarda la qualità della vita dei giovani, è invece L’Aquila al 41esimo posto la migliore della Regione, seguita da Chieti al 72esimo, Teramo all’82esimo e Pescara ancora ultima all’87esimo. Per gli anziani, la città più indicata è sempre L’Aquila, al 40esimo posto, seguita da Chieti al 42esimo, Pescara al 56esimo e ultima è Teramo all’86esimo posto.





