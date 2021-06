VACCINAZIONI LISTE BUGIARDE, DI NICOLA: «DOVE FINISCONO LE DOSI NON INIETTATE?»

“Nonostante la prenotazione e la ricezione del messaggio di conferma una volta arrivati nel centro vaccinazioni di Pescina alcuni anziani hanno scoperto di non essere nella lista dei prenotati e non hanno potuto ricevere la dose di vaccino. Ho voluto denunciare pubblicamente questa situazione incresciosa sulla quale mi auguro si faccia immediatamente chiarezza” lo afferma ilche ieri si è trovato sul posto e ha potuto constatare con i suoi occhi quanto stava accadendo“Accompagnando una persona anziana a fare il vaccino – spiega Di Nicola - mi è capitato di vedere cose che proprio non mi auguravo. Persone regolarmente prenotate sono state rimandate a casa, sotto un sole cocente e magari dopo aver fatto chilometri per raggiungere il centro di somministrazione. Mi aspetto un chiarimento e mi auguro che tutti gli organi preposti al controllo si attivino per capire se si tratta di una disorganizzazione, che pure sarebbe inaccettabile, o se dietro c'è altro. E’ importante, a questo scopo, capire dove vanno a finire i vaccini che a causa degli errori nelle liste non vengono inoculati ai cittadini: sono persi? Sono destinati ad altri utenti? E se così fosse chi sono questi utenti e con che criterio vengono contattati? Domande a cui vogliamo ricevere risposte chiare il prima possibile”. Conclude.