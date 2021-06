VIDEO / COSI' RINASCERA' IL MERCATO COPERTO DI TERAMO, UN PROGETTO AMBIZIOSO...

E' stato presentato stamane il progetto del nuovo Mercato Coperto. I fondi verranno stanziati dal Comune con una variazione di bilancio "in attesa di eventuali finanziamenti cui, in ogni caso, ci candideremo" ha spiegato il sindaco Gianguido D'Alberto, ribadendo che "finalmente, per la prima volta, questa città ha una visione d'insieme del centro storico e ha una visione concreta di riqualificazione del mercato coperto. Abbiamo messo fine alla politica delle "pezze"...Il Mercato coperto aveva bisogno di un progetto globale, non provvisorio ma di prospettiva...e quest'Amministrazione, come promesso anche in campagna elettorale, glielo sta cucendo addosso". "Vogliamo correre", conclude il sindaco. La variazione di bilancio approderà in Consiglio entro un mese circa. Tra i progettisti, l'architetto Alejandro Buozzi lo stesso che a Teramo ha siglato il progetto dell'Hospice.

ASCOLTA IL SINDACO E IL PROGETTISTA