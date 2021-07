ALLA PONZIO SUD DOMANI INIZIA LA SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI

Inizieranno domani, venerdì 2 luglio, le somministrazioni dei vaccini nell’azienda Ponzio, con sede a Pineto.(TE) per i dipendenti, familiari ed aziende collegate secondo il Piano vaccini approvato dal Comitato Covid e le parti sociali. L’azienda ha deciso di dare via all’Hub vaccinale al fine di tutelare i propri dipendenti e familiari per le vacanze estive garantendo la somministrazione di entrambe le dosi entro tre settimane e assicurando quindi il green pass per chi deciderà di trascorrere le vacanze all’estero.

Il vaccino sarà mRna e verrà somministrato dal personale medico e sanitario adeguatamente formato secondo quanto previsto dall’Istituto Superiore di Sanità nei giorni di venerdì secondo quanto previsto nel piano. Somministrando durante l’attività lavorativa, il dipendente non perderà nè la giornata lavorative nè il buono pasto e potrà recuperare da eventuali effetti collaterali il fine settimana. Allo stesso tempo l’azienda potrà contare su un organico maggiore, importante soprattutto in questo periodo di grande mole di lavoro.

Alle prime somministrazioni saranno presenti anche il sindaco di Pineto, Robert Verrocchio e gli assessori regionali. I vaccini in azienda anti-covid restano una soluzione molto importante per combattere la pandemia e, soprattutto, velocizzare la campagna vaccinale.

“È assolutamente prioritario procedere alla copertura più ampia possibile della popolazione nella maniera più rapida ed efficiente. Solo così l’Italia potrà sconfiggere la pandemia, contenere il tragico bilancio di vittime e consentire la più veloce e solida ripresa delle attività economiche, del lavoro e del reddito di tutti gli italiani” - sottolinea l’amministratore delegato della Ponzio, Emilio Ponzio – “Ringraziamo la direzione sanitaria della ASL di Teramo per la preziosa collaborazione, tutti gli enti locali Comune e Regione, la Si-T, tutti i componenti del comitato Covid, lo staff medico e paramedico, Il Pros di Pineto, gli RSU interni, gli RLS e la Fiom”.

Il percorso per garantire la vaccinazione dei dipendenti sarà rapido, agevole e nella massima sicurezza sanitaria.