ECCO LA SEDE ABRUZZESE DEL CONSOLATO ONORARIO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

E’ stata inaugurata a Teramo la sede del Consolato Onorario della Repubblica di Lituania in Abruzzo. All’evento, che ha visto la partecipazione di S. E. l’Ambasciatore della Repubblica di Lituania in Italia, Ričardas ŠLEPAVIČIUS, hanno preso parte il Viceprefetto di Teramo, Roberta Di Silvestro, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Teramo, Colonnello Emanuele Pipola, il Vescovo di Teramo e Atri, Monsignor Lorenzo Leuzzi, il Sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il Delegato del Rettore alla Terza Missione e le Politiche per le Aree Interne dell’Università degli Studi di Teramo, Andrea Ciccarelli, l’Assessore al Comune di Teramo, Maurizio Verna, l’Assessore al Comune di Teramo, Andrea Core, il Presidente della Provincia di Teramo, Diego di Bonaventura, l’Assessore della Regione Abruzzo, Pietro Quaresimale, il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo con delega ai trasporti, Andrea D’Annuntiis, il Presidente della Società della Musica e Teatro “Primo Riccitelli”, Alessandra Striglioni né Tori, il Chirurgo Vascolare Walter Di Nardo.

Nella mattinata di oggi l’Ambasciatore, accompagnato dal Console Onorario Maurizio Cocciolito e dall’Assessore alla Cultura del Comune di Teramo, Andrea Core, ha visitato la collezione di ceramiche di Castelli della Fondazione Tercas e si è recato nella Basilica Cattedrale ricevuto da Monsignor Aldino Tomassetti. Prima per ripartire per Roma visita istituzionale dal Sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, nella sede municipale di via Carducci.