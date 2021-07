VIDEO / S'INAUGURA OGGI ALL'ARCA "PRESSURE", SUGGESTIVA MOSTRA DEDICATA... ALL'ARTE DI UNA STAMPERIA D'ARTE

«Tradizione e sperimentazione si trovano intimamente legate, soprattutto quando esse si focalizzano sulla grande dimensione, come la quasi totalità delle opere esposte. Si supera, quindi, l’usuale delimitazione del piccolo formato che aveva in ogni caso prodotto i capolavori eccelsi dei grandi maestri, per arontare con coraggio le possibili insidie insite in lavori che scelgono di confrontarsi con tecniche al di fuori degli standard consolidati. La varietà degli approcci, delle tecniche e degli esiti formali raggiunti, testimoniate dalle opere esposte nella mostra Pressure, evidenziano l’assoluta originalità espressiva della grafica d’arte contemporanea e fanno dell’evento un significativo focus per un dibattito quanto mai attuale - spiega il curatore - Il laboratorio Arti Grafiche della Torre è uno degli spazi sperimentali e di ricerca più avanzati nell’ambito della calcografia in Italia, mantenendo le caratteristiche e la professionalità della Scuola del Libro di Urbino, oltre ad avvalersi di metodi e lavorazioni nelle diverse tecniche di stampa (litografia - calcografia - xilografia - tipografia - serigrafia) e riscoprendo il valore per la cultura del particolare e l’attenzione per la qualità. Molto significativi sono gli artisti invitati che hanno collaborato con i principali protagonisti della Stamperia, tra i quali si segnalano un esponente storico della Transavanguardia italiana come Sandro Chia; un artista centrale del movimento dell’Arte Povera come Eliseo Mattiacci; storici maestri come Diego Esposito, Walter Valentini e Giuliano Vangi, che hanno visto i loro lavori esposti in Italia e all’estero in prestigiosi musei, gallerie e università; autori stranieri come Fathi Hassan, primo artista africano invitato alla Biennale di Venezia, e Jonathan Guaitamacchi che, nato a Londra e formatosi in Italia, si muove tra l’Inghilterra e il Sudafrica; artisti indiscussi come Gian Marco Montesano con la sua personalissima ricerca pittorica o Omar Galliani e Luca Pignatelli, che hanno esposto alla Galleria degli Uzi di Firenze; autori delle ultime generazioni di assoluto valore come Fabrizio Cotognini, vincitore dell’ultimo prestigioso Premio Arte Mondadori, e Matteo Fato nella scuderia di Monitor, migliore galleria italiana negli ultimi due anni, secondo Artribune».