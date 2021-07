IL ROTARY CLUB NORD CENTENARIO IN FAVORE DELLA MEDICINA TERRITORIALE

Dopo l’adesione del sodalizio teramano al Progetto “Telemedicina”, voluto dal Governatore del Distretto Rotary 2090 Rossella Piccirilli e presentato qualche mese fa all’Assessore alla Sanità della Regione Abruzzo Nicoletta Verì, mercoledì scorso il Presidente del R.C. Teramo Nord Centenario Stefania Nardini, insieme alla responsabile progetti del Club Luigina Chiodi, ha consegnato ai dottori Paolo Triozzi e Vincenzina Marini due monitor multiparametrici, con i quali sarà possibile misurare e controllare a distanza alcuni valori corporei dei soggetti in isolamento o dimessi dall’ospedale, che hanno necessità di essere seguiti a casa, quali la temperatura, la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, evitando così anche il ricovero ospedaliero. I valori raccolti, saranno poi trasmessi attraverso una App a una piattaforma informatica, alla quale hanno accesso i medici di medicina generale.

<<E’ stato un anno intenso e di grande impegno - spiega a conclusione del proprio anno rotariano il Presidente del Rotary Club Nord Centenario Stefania Nardini – durante il quale il nostro Club, pur nelle limitate risorse disponibili, ha fatto la sua parte ed ha dato un contributo in favore delle persone bisognose. Qualche mese fa il nostro Club aveva consegnato 3 saturimetri ad altrettanti medici, per il controllo a distanza della ossigenazione. Con questa ulteriore iniziativa, continuiamo ad essere vicini alla medicina del territorio e soprattutto alle esigenze delle persone. Mai come in questo anno, abbiamo avuto la consapevolezza dell’importanza del Rotary, del valore e delle ricadute sul sociale delle tante iniziative che questo organismo può mettere in campo e che ha adottato>>.